«فودة» يوجه بزيادة الأطقم الطبية لحل مشكلة تكدس السياح بمطار شرم الشيخ

انتقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تأخر الأعمال التي تُجرى داخل مطار شرم الشيخ الدولي، ما تسبب في تكدس السياح بالمطار لأول مرة، وطالب بزيادة الأطقم الطبية وأطقم فحص الجوازات بالمطار لتسهيل الإجراءات وحل المشكلة.

وقال «فودة»، في تصريحات خاصة، إن السياحة أمن قومي، والجميع يعلم مدى تأثر الاقتصاد بفترات توقفها التي استمرت لسنوات، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة السياح لسابق عهدها بل أفضل من ذي قبل، وقال إن شرم الشيخ أصبحت المقصد الأول للسياح في الشرق الأوسط والعالم العربي، وباتت تتفوق على مدن سياحية عالمية.

المرور على 50 منشأة سياحية

وأشار المحافظ المرور على 50 منشأة سياحية بمدينة شرم الشيخ، شملت الفنادق والمطاعم والكافيهات التي تقدم أطعمة للسياح، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعضوية مديريتي التموين والصحة، حيث انتقدت بعض المنشآت وأوصت بتغيير منظومة عمل الأطعمة.

وأضاف أن اللجنة قررت غلق مكانين يقدمان الطعام للسياح لسوء حالة المطبخ وسوء الطعام، وقال المحافظ إن السياحة أمن قومي ومصدر مهم للدخل القومي ولن نعود للوراء.

تطبيق قواعد سلامة الغذاء

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة التزام الفنادق وكل المنشآت السياحية بالقواعد الخاصة بتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك تطبيق قواعد سلامة الغذاء داخل اي منشأة أو مكان يقدم وجبات للسياح، إضافة إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وعقد المحافظ اجتماعاً، أمس، مع مالكي ومدير الفنادق بشرم الشيخ، بحضور تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لمناقشة ضوابط وسلامة أماكن تجهيز وتناول الأطعمة.