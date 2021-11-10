العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالبحيرة.. «مات منتحرا»

أقدم عاطل على الانتحار، بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف حجرة نومه، إذ يقيم بمفرده بعد وفاة والديه بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

ولاحظ الأهالي انبعاث روائح كريهة من داخل الشقة؛ لذا قاموا بإبلاغ الشرطة التي عثرت على الجثة في حالة تعفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن، بعدما لاحظ الأهالي انبعاث روائح كريهة من منزله.

الشاب مات منتحرًا

توجهت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «صلاح م» 33 عاما، أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله، حيث عُثر عليه معلقًا بحبل مثبت بحلقة حديدية وأسفلها كرسي، يرتدي كامل ملابسه وفي حالة تعفن.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وأفاد نجل عم المتوفى، أنه يقيم داخل شقته بمفرده عقب وفاة والديه، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الجيران يفيد بانبعاث روائح كريهة من منزله، وتم إبلاغ الشرطة بالأمر فتبين وفاته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وحفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة سيدة مسنة

في سياق منفصل، شهدت إحدى قرى مركز دمنهور الأيام الماضية، جريمة قتل مؤسفة حين أقدم عامل على قتل والدته وفصل رأسها عن جسدها وجردها من ثيابها.

وعثر الأهالي على جثة السيدة المسنة داخل جوال بترعة إحدى القرى المجاورة، وبتقنين التحريات تمكن ضباط المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين قيام نجلها بقتلها إثر خلافات على الميراث بينهما.