التصريح بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بسوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب سوهاج، بالتصريح بدفن ربة منزل وابنتها وحفيدتيها، توفوا جميعا في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ونقل على الطريق الصحراوي الغربي بمنطقة الكيلو 80 بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، ونُقلت الجثث إلى مستشفى البلينا، فيما أصيب في الحادث عامل وابنته الطالبة ونُقلا لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تصادم سيارتين في مركز البلينا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي الكيلو 80 دائرة مركز البلينا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «م. ف. ر»، 40 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز قنا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة قيادة «إ. ا. م»، 27 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز طما.

4 متوفين

ونتج عن الحادث وفاة كل من س. م. ع»، 35 سنة، ربة منزل، زوجة قائد السيارة الأولى، ووالدتها «ص. ع. م»، 60 سنة، ربة منزل، والطفلة «س. م. ف»، 10 سنوات، تلميذة، و«آ. م. ف»، 10 سنوات، تلميذة، نجلتي قائد السيارة الأولى، ويقمن بذات الناحية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى، وابنته «هـ. م. ف»، 17 سنة، طالبة، وتقيم بذات الناحية، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم مستقلي السيارة الأولى.

ونُقلت الجثث لمشرحة المستشفى المركزي بالبلينا، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.