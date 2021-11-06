إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى المنطقة، ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة رقم ميكروباص، قيادة «إسلام. م. ا»، 27 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نصف نقل قيادة «توماس. ج. ش»، 25 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز دار السلام.

أسماء المصابين في حادث التصادم

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بجروح بالوجه وفروة الرأس، و«حمادة. خ. ع»، 33 سنة، عامل، بكسر بالساق اليسرى وجرح بالجبهة، وراضي. ع. ر»، 35 سنة، عامل بكسر بالساق اليمنى، ونُقلوا جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي، و«نعمان. ت. ا»، 55 سنة، نجار، بكسر بالساق اليمنى، ونُقل لمستشفى سوهاج العام، وجميعهم يقيمون في دائرة مركز جرجا، وكلهم من مستقلي السيارة الأولى.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين، نفوا الشبهة الجنائية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.