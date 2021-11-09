مصرع وإصابة 6 في انقلاب ملاكي على الصحراوي الغربي بقنا

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الغربي، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطاراً، قبل قليل، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة قنا.

أسماء ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن إصابة «محمود فوزي مهدي»، وابنته الكبرى، ومصرع والدته وزوجته وابنتيه التوأم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، وإيداع جثث المتوفين مشرحة مستشفى البلينا العام، تحت تصرف النيابة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.