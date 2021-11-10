الجامعات تمنع دخول غير الملقحين ضد كورونا الإثنين المقبل

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، بدءا من الإثنين المقبل، في إطار المحافظة على السلم العام وصحة وسلامة الجميع من الإصابة بالمرض وتفشي الفيروس، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنّه سيتم منع دخول أي شخص غير حاصل على اللقاح، فضلا عن التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل، على أن تحتسب المدة التي يتم منع غير المطعمين فيها من دخول الجامعة «غياب»، وبالتالي منعهم من حضور امتحانات الميدتيرم.

انتهاء تطعيم الكليات الطبية بنسبة 100%

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور لـ«الوطن»، إنّ الجامعة حققت نسب تطعيمات 100% بغالبية الكليات، خاصة القطاع الطبي، وبداية من الإثنين المقبل سيتم تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين والحاصلين على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتأكيد على ضرورة عدم السماح ببقاء أي شخص داخل الجامعة قبل الحصول على تطعيم لقاح كورونا، لافتا إلى أنّه سيتم احتساب المدة التي يتم منع غير المطعمين للدخول إلى الجامعة غياب لأي شخص، كما لن يحضر أي طالب امتحانات الميدتيرم قبل التطعيم بلقاح كورونا.

حرمان من لم يحصل على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

من جانبه، أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا لـ«الوطن»، أنّ الجامعة انهت تطعيم العديد من الكليات خاصة القطاع الطبي في الفترة الحالية، والاستعدادات جارية لتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا أنّه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى الحرم الجامعي قبل التطعيم بلقاح كورونا، وكذلك لن يتم السماح لأي طالب بالدخول إلى امتحانات الميدتيرم قبل التطعيم بلقاح كورونا، والتشديد على احتساب الفترة الممنوع فيها عن حضور الجامعة «غياب».