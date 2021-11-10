غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية لمخالفة الاشتراطات بقنا

واصلت مديرية الطب البيطري في قنا حملاتها الدورية لإحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات والعيادات البيطرية غير المرخصة للضرب بيد من حديد على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكذا ضبط الأدوية والعلاجات البيطرية المغشوشة، وذلك بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الأمنية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، وذلك وفق توجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تواصل مديرية الطب البيطري.

غلق 9 صيدليات بيطرية

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا، أن جهود تلك الحملات أسفرت عن غلق 9 صيدليات بيطرية إداريا لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية بدائرة مركز أبوتشت، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الطب البيطري يطالب المربين بالتعامل مع الأطباء النقابيين

وأضاف «يوسف»، أن مديرية الطب البيطري ناشدت المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، لافتا إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيا أو ماديا.

وكان الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف لمتابعة الأعمال الإنشائية والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والذى يمثل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومجمع الخدمات الزراعية مقام على مساحة 530 مترا، ويضم وحدة بيطرية، ومركز تجميع ألبان، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، بتكلفة مالية حوالي 8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بلغت 60٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المبنى في نهاية العام الجاري.