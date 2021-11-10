الكشف على 207 طلاب وأطفال حديثي الولادة بكفر سنباط ضمن «سلامة قلبك» 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة «سلامة قلبك» بقرية كفر سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بمشاركة مؤسسة «ثروت الخيرية» وجمعية «قلوب أصحاء»، وتهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب.

وباشر الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب وعلاج الروماتيزم الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، باستخدام جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو.

استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية

وأكد محافظ الغربية، استمرار تنظيم تلك القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات صحية لائقة لمواطني القرى الأكثر احتياجاً ، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية لتوفير كل الخدمات المجتمعية الممكنة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، إلى الكشف على 180 طالبا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، كما تم الكشف على 27 طفلا حديثي الولادة، حيث تم اكتشاف 7 حالات روماتيزم القلب و3 حالات عيوب خلقية .

تبني الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح

وأشار «الحضري» إلى متابعة الحالات بمقر جمعية «قلوب أصحاء» بالمحلة الكبرى، إضافة إلى تبني الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

إجراء 1937 عملية جراحية بـ«طنطا التعليمي» خلال شهرين

في نفس السياق، أكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى التعليمي العالمي على تقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا.

وأشار الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، إلى الانتهاء من إجراء 1937 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين في مختلف التخصصات الطبية، في ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي.