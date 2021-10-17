انطلاق حملة الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا لحديثي الولادة بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

الكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان بالغربية.

ونوه إلى تطوير البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة، بإضافة 17 مرضًا، ليصبح بذلك عدد الأمراض التي يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.

وقالت الدكتورة ميسون عامر، منسق الحد من الإعاقة بمديرية الصحة، أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومي للكشف عن الأمراض الوراثية وعلاجها الخاص بأطفال الحضانات الحكومية وحضانات التأمين الصحي بالمحافظة، وفحص الأطفال بالحضانات من عمر 48 ساعة من الولادة، حيث تُسحب عينة أولى وثانية لكل طفل للكشف عن 19 مرضا وراثيا.

وأشار إلى سحب أكثر من 1012 عينة حتى الآن لأطفال الحضانات، ومتابعة النتائج مع الوزارة بصورة يومية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد رمضان منسق الحضانات بإدارة المستشفيات والدكتور محمد الششتاوي منسق التأمين الصحي.

قائمة الأمراض الـ19

وأشارت «ميسون» إلى أن الأمراض الـ 19 تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي، وأنيميا الفول، والتليف الكيسي، وفرط شحميات الدم الوراثي، والفينيل كيتونوريا، ونقص رباعي هيدروبيترين، وحموضة الدم العضوية، وارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، وارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، ومرض البول القيقبي، وارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول -، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، وارتفاع هوموسيستين بالبول، وارتفاع الأرجينين بالدم، وارتفاع السيترولين بالدم، ونقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، وأكسدة الأحماض الدهنية، ونقص إنزيم البيوتينيداز).