التعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.7% في أكتوبر 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الجمهورية (معدل التضخم)، بلغ 118.0 نقطة لأكتوبر 2021، مسجلا ارتفاعا قدره 1.7% عن سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، والحبوب والخبز بنسبة 1.4%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 13.1%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، والتعليم العالي بنسبة 16.7%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، رغم انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة -6.4%، الخضراوات بنسبة -4.8%.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 7.3% لشهر أكتوبر 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام السابق بحسب بيان عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وترصد السطور التالية، معدلات التغير الشهري لأكتوبر 2021، مقارنة بسبتمبر 2021، كما يلي:

التغير الشهري لأكتوبر 2021 مقارنة بسبتمبر 2021

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 1.3% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%.

• انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -6.4%.

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -4.8%.

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.3%.

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%.

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.5%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%.

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%.

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 8.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 13.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.6%.

8- سجل قسم التعليم ارتفاعا قدره 13.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 9.9%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.5%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.3%.

التغير السنوي لأكتوبر 2021 مقارنة بأكتوبر 2020

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 13.7% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 22.8%.

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 18.9%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 18.6%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 16.4%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%.

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.5%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.1%.

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 5.0%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.5%.

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.7%.

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 2.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 2.8%، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.8%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعا قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 6.4%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 4.6%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 3.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.8%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.7%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 4.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 9.2%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.9%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.8%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.9%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.9%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.7%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.6%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 5.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.7%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 4.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 12.3%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.2%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 11.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 14.0%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 11.4%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 7.0%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 2.4%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1.5%.

10- سجل قسم التعليم ارتفاعا قدره 13.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 9.9%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 3.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.0%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 2.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.0%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 2.8%.