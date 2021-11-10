الخطيب: القاهرة تحاول تدارك تبعات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بكلمته في المنتدى العربي الاستخباراتي، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح في كلمته أن أفغانستان بها حالة من السيولة بسبب غياب الدولة، مما يجعلها ملاذا آمنا للحركات الإرهابية، موضحا أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يشبه بشكل كبير انسحاب الاتحاد السوفيتي في أوائل الثمانينات، والذي تسبب في حرب هناك، وظهرت آنذاك حركة «المجاهدين العرب» ممن ذهبوا للحرب في أفغانستان وأصبحت الدولة أكثر خطورة ودفعت المنطقة العربية الثمن غاليا بعد هذا التوقيت، بموجات من الإرهاب بالمنطقة.

«طلائع الفتح» تظهر في مصر بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنه بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان ظهر في مصر تنظيم يسمى «طلائع الفتح» عام 1993، موضحا أنه كان تنظيما كاملا مسلحا نفذ عددا من عمليات الاغتيال، على رأسها اغتيال رئيس مجلس الشعب آنذاك، مشيرا إلى أن هذا التنظيم قدم من أفغانستان بعد تدريب عنيف وتخطيط ذكي مما تسبب في إرهاق أجهزة الأمن آنذاك، مشددا على أن القاهرة الآن تتدارك ما حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، ولذلك استضافت المنتدى العربي الاستخباراتي، لإدراكها تبعات ما سيحدث بعد الانسحاب الأمريكي، خصوصا وأن أفغانستان بعد غياب الدولة بها مشكلة مما سيكون له آثارا سلبية بالمنطقة العربية.

الخطيب: آن الآوان أن تحل مشاكل المنطقة العربية بالجملة

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن القاهرة تعلن بشكل واضح أنه آن الآوان أن تحل مشاكل المنطقة العربية بالجملة، فلابد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمته أمس في المنتدى العربي الاستخباراتي قال إن القضية المركزية بالدولة العربية هي حل قضية فلسطين، لأنه يرى أنه لكي يستتب الأمن وتنعم شعوب المنطقة بالحياة والاستقرار والتقدم لابد أن تحل هذه المشاكل بالمنطقة العربية.

القضية الفلسطينية إحدى المشاكل التي سببت أزمة كبيرة بالمنطقة العربية

وأكد الخطيب على أن القضية الفلسطينية إحدى المشكلات التي سببت أزمة كبيرة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنطقة العربية متراجعة بسبب هذه القضية، «لذلك لايفوت الرئيس عبدالفتاح السيسي أي مناسبة أو لقاء مع أحد الزعماء والقادة إلا ويتحدث عن القضية الفلسطينية، ويشدد على ضرورة حل القضية الفلسطينية»، مشددا «في تقديري أن العزيمة الجادة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستحل هذه المشكلة وهذه الأزمة، فخلال عام أو عامين سيكون هناك حلا جذريا لهذه القضية، لأن المساعي كبيرة لحل هذه القضية، والرئيس عبدالفتاح السيسي معروف عنه أنه بعد تدخله بأي موضوع يعالجه من العمق والجذور».

الخطيب: نقل الموظفين للعاصمة الجديدة تدريجيا

وعن العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنَّ نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون تدريجيا، والشائعات التي خرجت بالنقل الكامل للموظفين في شهر ديسمبر غير صحيحة ونفتها الدولة، موضحا أن نقل للموظفين سيكون تدريجيا والمصالح لن تعطل، والوزارات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور لن تتعطل لأنه لن يتم النقل مباشرة، ولن تحدث مشكلات في التعامل بين الدولة والمواطن في الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستدار رقميا، وسيكون التعامل كله الكترونيا.

الخطيب: الدولة مهتمة بالأقصر اهتماما حقيقيا

وعن مدينة الأقصر أوضح الخطيب، أن مدينة الأقصر مدينة عالمية والدولة الآن تهتم بها اهتماما حقيقيا، فهي قوة ثقافية غير عادية، وشرف كبير للدولة المصرية أن تحافظ على هذا الإرث الإنساني التاريخي، مشيرا إلى أن فالتقارير العالمية والصحف العالمية عندما تتحدث الآن على الأقصر تشكر الدولة المصرية على هذا الاهتمام الكبير بها، فالأقصر حاضرة بذهن الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة الآن بإعادة وجه مصر الحضاري، وإظهاره في أبهى صورة فهي خطة منهجية تقوم بها الدولة المصرية.