مطورون عقاريون: العاصمة الإدارية مشروع القرن ومستقبل الاستثمار في مصر

مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وانتقال الوزارات للعمل من هناك، قال مطورون عقاريون، إن العاصمة الجديدة أهم مشروع في مصر، بجانب مشروع العلمين ومنطقة الجلالة، لكن العاصمة تتفوق بالحجم الكبير والضخم للاستثمارات التي ضُخت وكذلك المستوى العالي من التطوير والتشييد.

«فارس»: نشجع الاستثمار في العاصمة الجديدة.. والأسعار تنافسية

وقال أحمد فارس، مدير مشروعات والخبير العقاري، إن منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية اختيرت لتنفيذ أهم مشروعات شركته في الوقت الحالي، نظراً لتميز الموقع، مضيفاً: «ستصبح منطقة وسط البلد الجديدة.. لعاصمة الدولة الجديدة».

ونوه «فارس» في تصريحات لبرنامج «البوصلة» بقناة صدى البلد، بوصول متر الوحدات التجارية بالعاصمة الخديوية في بعض المناطق إلى 350 ألف جنيه، ما يعني أن أسعار العاصمة الإدارية تحظى بتنافسية عالية.

وأكد أنَّ الخبرة الممتدة في المشروعات الإدارية والتجارية، ضرورية للاستفادة من مزايا تلك الوحدات بالعاصمة وسهولة تسويقها.

ويرى الخبير العقاري، ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات والمساهمة في تسويق مشروع العاصمة عالميا وعربيا، بل وفي مصر.

العاصمة الجديدة أهم مشروع إقليمي ومحلي

وأشار «فارس» إلى أنَّ العاصمة الجديدة أهم مشروع في مصر والقارة على الإطلاق، بجانب مشروع العلمين ومنطقة الجلالة، لكن العاصمة تتفوق بالحجم الكبير والضخم للاستثمارات التي تم ضخها والمستوى العالي من التطوير والتشييد.

وشجع الخبير العقاري المستثمرين على اللحاق بضخ جزء من استثماراتهم بأضخم مشروعات القرن، لافتاً إلى أنَّ «من لم يقرر الاستثمار بالعاصمة بعد خسران».

ثقة المستثمر في العائد المرتفع

وتابع، أنَّ هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات لثقة المشتري في تحقيق عائد مرتفع من تسويق وحدته إما بالتأجير أو إعادة بيعها، بجانب العديد من أنظمة السداد والتسهيلات وجودة الوحدات والمباني.

وقالت ندى جمال، الخبيرة العقارية، إنَّ الجميع يعمل في العاصمة بسياسة أسعار جيدة ومنتج بجودة عالية وتسهيلات في السداد، بجانب الاستعانة بذوي الخبرة في مرحلتي الانشاء والتشغيل، رافعين شعار «الجودة مقابل السعر».

ويفتح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة آفاق لمجموعة متنوعة من المستثمرين، من بينهم شركات التطوير والتسويق عقاري ومكاتب الاستشارات الهندسية.

وتتنافس في الوقت الحالي العديد من تلك الشركات بمشروعات مميزة بالعاصمة، من حيث الموقع والمواصفات والمكاتب الهندسية العالمية، ليستمر الحديث عن مشروع العاصمة قبل أن نراه واقعاً ويطلق عليها عدة ألقاب، مثل أسرع عاصمة تمت من حيث التنفيذ.