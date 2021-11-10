موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد وقناة عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل «إلا أنا.. حكايتي مع الزمان»، بعد تصاعد الأحداث بين أبطال الحكاية، وكذلك وفاة بطل العمل الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح أمس.

ملخص حلقات مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان

وشهدت الحلقات الماضية من المسلسل العديد من الأحداث حيث حاول عزيز «أحمد خليل» الرجوع إلى ميرفت «ميرفت أمين» ولكنها رفضت العودة إليه وأخبرته أنها استراحت أكثر بعد طلاقهما، وقام زياد «حازم إيهاب» بالانفصال عن خطيبته هدى، وذهب إلى نسمة وأخبرها أنه يريد الارتباط بها.

كما شهدت الحلقات أيضًا القبض على خالد «أحمد والي» بعد الوقوع في فخ صفقة السيارات الذي نصبه له شريف «عصام السقا» انتقامًا منه بعد خيانته، ومواجهة ولاء لشريف وضربه لها على وجهها، كما ذهبت سارة إلى شريف وعلمت أنه من خطط للانتقام من زوجها خالد.

موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من حكايتي مع الزمان

وتُعرض الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان مساء اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، على أن تكون الإعادة الأولى للحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما تُعرض الحلقة عبر شاشة قناة Dmc دراما، الساعة الحادية عشر مساءً، وتعاد الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا

حكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا، وهي بطولة الفنانة ميرفت أمين، والراحل أحمد خليل، وأشرف ذكي، حازم إيهاب، شاهيستا سعد، أمل عرفة، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، رضوى جودة، وغيرهم من الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.