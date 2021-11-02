الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت للصف الأول الثانوي بالإسكندرية 

بدأت مدارس الثانوية العامة في الإسكندرية، التأكيد على طلاب الصف الاول الثانوي، بضرورة الإستعداد بتجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت لحين طلبها، وذلك بعدما استلمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» بواقع 40289 جهاز تابلت لكافة طلاب الصف الاول الثانوي على مستوى مدارس الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لاستلام التابلت من قبل طلاب الثانوية العامة، والذي يعد عهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية له، في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت للصف الاول الثانوي

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد

- عدد 1 صورة من بطاقة ولى الأمر

- إيصال تأمين التابلت الأصلى + عدد 2 صور من الإيصال «يدفع تأمين التابلت في البريد وتستلم الإيصال بعد الدفع وتقوم بتصويره» علما بأن مبلغ التأمين للعام الحالي يعرف من البريد.

- إقرار تسليم التابلت

- فايل لجميع الاوراق السابقة

- الإحتفاظ بهم لحين الاعلان عن موعد تسليم التابلت حتى يتسنى لكل طالب تسلم التابلت الخاص به دون تأخير.

تسليم أجهزة التابلت لمخازن الإدارات التعليمية في الإسكندرية

وجاء ذلك على هامش استلام مخازن الإدارات التعليمية الثماني، المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم، ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

على أن يتم تسليم التابلت للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان حفاظًـا على صحة وسلامة الطلاب و المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية .