اليوم.. «التعليم» تنتهي من توزيع التابلت على جميع طلاب أولى ثانوي

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من توزيع التابلت على جميع طلاب أولى ثانوي على مستوى الجمهورية بإجمالي 634 ألف جهاز تابلت، طبقا للجدول التي أعدته وزارة التربية والتعليم.

اليوم.. تسليم 39 ألفا و454 تابلت على طلاب ثلاث محافظات

ويتسلم اليوم طلاب أولى ثانوي بثلاث محافظات، كفر الشيخ بإجمالي عدد 23 ألفا و890 تابلت، ودمياط 12 ألفا و836 تابلت، والسويس 2728 تابلت، بإجمالي عدد الثلاث محافظات 39 ألفا و454 تابلت.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد التأمين على تابلت طلاب الثانوية العامة، وتسليم كل الأوراق المطلوبة، بشرط وجود ولي الأمر أثناء استلام التابلت للتوقيع على الإقرار.

إقرار تسليم التابلت

وينص الإقرار على «ألتزم أنا ونجلي بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسي في مرحلة الثانوي العام، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو في حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه كما التزم بتكاليف صيانته في حالة إصابته بأي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفي حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوق يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة».

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2022 وهي كالتالي:-

- دفع مبلغ 100 جنيه تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي وصورتين من الإيصال.

- إقرار ولي الأمر باستلام التابلت و4 صور منه بعد التوقيع.

- تسليم التابلت لولي الأمر شخصيًا.

- في حالة وفاة الأب يتم تسليم التابلت للأم ومعها صورة بطاقتها مع شهادة وفاة الأب.