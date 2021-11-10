تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية كفر مجر بدسوق بـ20 مليون جنيه

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مشروع صرف صحي بقرية كفر مجر بدسوق، والذي يضم محطة رفع، وخط طرد، وشبكة انحدار، بتكلفة 20 مليون جنيه، يستفيد منه 11 ألف نسمة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محتويات المشروع تتضمن محطة رفع تم الانتهاء منها وجاري التسليم الابتدائي، وخط طرد بطول 1,5 كم قطر 355 مم، وشبكة الانحدار بطول 8,6 كم اقطار من (160- 450مم)، مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة قرية كفر مجر.

افتتاح ملعب في مركز شباب وتفقد مدرسة بشباس الملح

ومن المقرر أن يتفقد محافظ كفر الشيخ، محطة معالجة صرف صحي محلة دياي، كما سيزور مدرسة شباس الملح تعليم اساسي، ويفتتح مركز شباب قبريط (ملعب قانوني نجيل صناعي)، كما سيتفقد محطة رفع سنديون بفوه ودسوق، وذلك في إطار الافتتاحات التي تتم في المحافظة احتفالا بعيدها القومي.

كما تفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي، بطاقة8 الف م3/ى، بدسوق، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليستفيد منه 65 ألف نسمة.

يذكر أن كفر الشيخ احتفلت بعيدها القومي في 4 نوفمبر بحضور المحافظين السابقين وجرى وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، كما جرى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

تجهيز الحقول الإرشادية لمحصول القمح

في سياق آخر، نظمت لجان الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، والفريق العلمي لمحصول القمح حملة لمتابعة عمليات التسوية بالليزر وتجهيز الحقول الإرشادية لمحصول القمح، وذلك ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للمزارع زيادة في دخله وعوائده من الزراعة، وللدولة من خلال زيادة في كمية المحصول لتقليل الاستيراد وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التوسع في الحقول الإرشادية للمساهمة في زيادة الإنتاج، منوها عن الدور المحوري الذي تقوم به الحقول الإرشادية في زيادة الإنتاج، الزراعي من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للمحاصيل الاستراتيجية.