محافظ كفر الشيخ يستقبل محمد حجازى الغائب عن أسرته من 21 عاما

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد إبراهيم أحمد حجازى، وأسرته، ووفد محافظة الدقهلية، بمكتبه بالديوان العام، معبراً عن سعادته لعودته لهم بعد فقد استمر لمدة 21 عاماً، بعد أن اثبتت تحليل البصمة الوراثية DNA، الذي أجري له، ولإبراهيم أحمد حجازي بأنه والده.

المحافظ: تابعت البوست المنشور على فيس بوك

واستمع محافظ كفر الشيخ لقصة محمد إبراهيم وغيابه عن أسرته منذ صغره، ومتابعة والده للبوست الذى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى، وتطابقت المعلومات التي ذكرت في البوست بأسرة إبراهيم أحمد حجازي الذي يقطن الكفر الجديد التابع لمركز ميت سليل بمحافظة الدقهلية، موجها بتيسير كافة الإمكانيات والتعاون بين السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، والإجراءات اللازمة وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للابن والاب، لعودة الابن لأسرته.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه عملية التسليم تمت بناء على محضر انضامي بين المحافظتين، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والعميد محمد محمد هجرس، رئيس مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، السيد أحمد حجاج نائب رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل، ورضا سليمان عبد اللطيف، مدير المكتب الفني لمكتب وكيل وزارة تضامن الدقهلية، وليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالدقهلية.

الشاب يعبر عن سعادته: المؤسسة الإيوائية عاملتني باحترام

وعبر محمد إبراهيم، عن سعادته بعودته لوالده بعد أن خرج من منزله بقرية الكفر الجديد صغيرا ولم يعرف طريق العودة، وأنه دعا الله أن يحقق أمله في العثور على أسرته، مؤكدا أن مؤسسة يوسف حمدين للمكفوفين بقرية الورق والتي جلس بها عامين وجد بها حسن معاملة، عقب رحلة انتقاله عبر المحافظات لوضعه في مؤسسات إيواء منها بالإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة وبعدها كفر الشيخ.