تفاصيل مثيرة في مقتل الطفلة «نداء».. حبس والد أحد المتهمين

حمل ملف قضية قتل الرضيعة «نداء» البالغة من العمر عامين، على يد طفلين 8 و12 سنة، بقرية بني حميل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، تفاصيل جديدة ومثيرة، إذ قررت النيابة العامة، حبس والد أحد الطفلين المتهمين في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال.

إيداع الطفلين دار رعاية الأحداث

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها أمس، بإيداع الطفلين المتهمين، دار رعاية الأحداث لمدة 15 يوما؛ لاتهامهما بقتل الرضيعة «نداء» بعد أن تعديا عليها وإلقائها في أحد الترع.

واعترفا الطفلان، بارتكاب الواقعة، وطلبت النيابة العامة استخراج شهادتي ميلاد لهما لبيان عمرهما، واستمعت إلى شهادة والد الطفلة المجني عليها، حول الواقعة.

الأب المحبوس يعمل طبال

وقال مصدر من أهالي قرية بني حميل، إن «أحمد. ب. ا»، 35 سنة، والد الطفل «إسلام» البالغ من العمر 12 سنة، تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، يعمل طبال، ومنفصل عن زوجته منذ ولادة ابنه، وأن الأسرة متفككة والأب لا يعرف شيئ عن ابنه، والأم تقيم في منزلها برفقة شقيقتها وهي أم الطفل «علي» المتهم الثاني في القضية.

الطفلان طبقا فيلمًا جنسيًا شاهداه

وأوضح مصدر أمني، لـ«الوطن»، أن الطفلين المتهمين اعتادا مشاهدة الأفلام المخلة على الهاتف المحمول، فقررا أن يطبقا ما يشاهدانه على أرض الواقع، فهداهما تفكيرهما إلى أخذ طفلة من الشارع، والتعدي عليها جنسيا، وعندما شاهدا «نداء» أمام منزلها، قررا تنفيذ خطتهما، وحملها أحدهما، واتجها بها إلى ترعة تقع خلف منازل القرية، وحاول الطفل الأكبر التعدي عليها، وقررا التخلص منها خوفا من كشف أمرهما، بإلقائها في فتحة بترعة مغطاة.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أحمد حنفي، باختفاء ابنته نداء البالغة من العمر عامين.

وتبين من تحريات المباحث وفحص كاميرات المراقبة، أن وراء اختفاء الطفلة، «إسلام» البالغ من العمر 12 سنة، وابن خالته، «علي»، البالغ من العمر 8 سنوات، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكاب الجريمة.