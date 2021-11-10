إزالة 29 تعديا على أملاك الدولة بمركزي بني مزار وديرمواس بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت 29 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1757 مترا مربعا، منها 18 حالة بقرية شلقام بمركز بني مزار على مساحة 737 مترا مربعا، وإزالة 11 حالة على مساحة 1020 مترا مربعا بقريتي كفر خزام بني حرام بمركز ديرمواس.

«القاضي»: أملاك الدولة خط أحمر

وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

تحرير 80 مخالفة تموينية

علي جانب آخر، حررت مديرية التموين 80 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه خلال الحملات تم ضبط 80 مخالفة تموينية متنوعة، منها 37 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –قضايا تموينية أخرى)، كما تم ضبط 43 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار- عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).