حكايات المعجبين مع شائعات وفاة أحمد خليل: «ألو منزل المرحوم؟»

نظرًا لتعرضه لعدة شائعات بشأن وفاته، خلال الفترة القليلة الماضية، والتي كان يقابلها بالـ«ضحك وهزار»، استيقظ الوسط الفني وكل جمهور محبي الفنان القدير أحمد خليل، على نبأ رحيله في الساعات الأولى من صباح أمس، غير مصدقين الخبر، وكأنها إحدى الشائعات التي طالما حاوطته قبل رحيله؛ لتتأكد تلك الأنباء وتُشيع جنازته من مسجد الشرطة ظهر أمس.

أحمد خليل: شائعات وفاتي لها جانب مضيء

روى أحمد خليل في آخر حوار له مع «الوطن»، عن تلك الشائعات قائلًا: «تعرضت لشائعات وفاتي عدة مرات، فما زال لى معجبون يتصلون على هاتفي الشخصى ليطمئنوا على صحتى في حالة وجود تلك النوعية من الشائعات، إضافة إلى اتصالات أهلي وأصدقائي، وعلى الرغم من ذلك فإن الشائعات لها جانب مضىء، فهى تجعل أكثر الأشخاص قربًا لك يطمئنون على صحتك».

مواقف كوميدية لـ خليل مع المعجبين

وعن المواقف الكوميدية التى تعرض لها أحمد خليل بعد شائعات الوفاة، أضاف: «عندما يتصل معجب ولا يتحدث، بل يصمت منتظرا أن أبدأ أنا الكلام حتى لا يصدم، وآخر قال (منزل أستاذ أحمد خليل)، فأجبته بـ«نعم»، ثم قال «يا نهار أسود، بعد الشر عليك، ربنا يسامح اللى طلع الإشاعة»، ومعجبة أخرى قالت لى: «منزل المرحوم أحمد خليل» فقلت: أنا، فأغلقت الهاتف فى وجهى، والكثير من المواقف المشابهة، كل هذا يعنى حب الجمهور لى وخوفهم على صحتى، ويكون سؤالهم بمثابة تكريم لى».

وفاة أحمد خليل

وتوفي الفنان أحمد خليل أمس؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى مرتين، وحزن الوسط الفني لوفاته، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم يسرا، ليلى علوي، بشري، أحمد حلمي، ناهد السباعي، طالبين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.