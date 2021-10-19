مصرع مسن كفيف في حريق منزل بسوهاج

لقي مسن كفيف، مصرعه في حريق منزل بدائرة مركز أخميم شرق سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغا بنشوب حريق بمنزل ووجود متوفي بناحية مركز أخميم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن

وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني من الطوب اللبن ومسقوف بالخشب وجذوع النخيل والبوص ملك «محمد.ق.ع»، 95 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن وفاة مالك المنزل إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال ابنته «عفاف.م.ق»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم معه بذات المنزل، قررت بمضمون ما تقدم وأضافت بأن عدم قدرته على الحركة بسبب كبر سنه فضلا عن كونه كفيفا تسبب في عدم تمكنه من النجاة، ورجحت أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز منزلية في وجود مصدر حراري ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.