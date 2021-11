«الإفتاء»: «الروبوتات» أصبحت واقعا وليست خيالا علميا

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة «جسور»، تناقش فيه العديد من القضايا الإفتائية، وتعرض لموضوعات تتعلق بالعمل الخيري ومنظومة القيم الإسلامية وغيرها من الموضوعات المهمة.

ويقدم العدد الجديد من «جسور» تغطيةً شاملة لزيارة الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى البوسنة والهرسك، التي حظيت باهتمام كبير وكان لها صدىً واسعا.

الفتوى وتهذيب النفس

وفي باب «رؤى إفتائية» يتناول فريق التحرير قضية «الفتوى وتهذيب النفس»، وبيان كيف أن الأخلاق والأعمال القلبية داخلة في نطاق الأحكام الشرعية؛ لأنها من أعمال المكلفين، ويظهر أثرها على الجوارح ومعاملة الخلق.

أما في باب فتوى أسهمت في حل مشكلة، فيتناول العدد حكم الاحتكار، وبيان أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حركة الناس بما يعود عليهم بالنفع في الحياة الدنيا، ويبلغهم السعادة في الحياة الأخرى.

وتحت عنوان «دور العمل الخيري في أزمة كورونا»، يتناول الدكتور شوقي علام في مقاله الافتتاحي للعدد ظهور الأولويات في فقه المرحلة حيث تشتد الحاجة إلى العطاء الإنساني وتتأكد أهمية العمل الخيري من دعم للجهود الاحترازية والطبية، ومساعدة المحتاجين وتمويل البحث العلمي، والتعاون مع الدولة بمختلف مؤسساتها، والتكاتف بين المواطنين؛ وذلك انطلاقًا من المقاصد الشرعيَّة والمبادئ الإنسانية والقيم الوطنية الأصيلة.

ومن منطلق أن «الروبوتات» لم تعد تدخل ضمن الخيال العلمي، بل أصبحت حقيقة واقعة تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة، وبدأت تدخل تقريبًا في شتى مجالات الحياة اليومية، فقد ناقش فريق التحرير في باب الاستشراف الفقهي، كل ما يتعلق بقضية الروبوت «الإنسان الآلي» من بعض الفروع الفقهية التي تتطلب مزيدا من البحث والدراسة للوقوف على الفتوى الصحيحة.

مقال مستشار المفتي

كما كتب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقالًا بعنوان «منظومة القيم وخطاب القرآن التشريعي»، حيث تناول في المقال عرضًا لآيات القرآن الكريم التي جاءت بسياج من القيم العالية والأخلاق السامية للبشرية والتي تحقق مقاصد وأسرار هذا الدين العظيم.

وفي القسم الإنجليزي من العدد يعرض فريق التحرير تقريرًا بالإنجليزية حول زيارة رئيس الأمانة إلى العاصمة البوسنية سراييفو وأهم اللقاءات التي تمت هناك، ونتائج الزيارة، كما يضم القسم مقالًا بالإنجليزية للدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة، بعنوان «The Value of Unity in Post-Covid World» يتحدث فيه عن قيمة الوحدة والتعاون والتضامن في عالم ما بعد كورونا، ويضم أيضًا موضوعًا بعنوان: «Who Gets My Charity?» ويتناول مسألة من له حق الحصول على أموال الصدقات.