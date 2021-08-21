شوقي علام: الفتوى «صنعة» تحتاج التعلم على يد شيوخ.. والجهاد اختصاص الدولة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفوضى الحادثة في الفتاوى هو دخول أشخاص غير مؤهلين في المجال، واستغلوا قراءة سريعة أو غير متبصرة لكي يتحدثوا عن الفتاوى.

وأكد «علام» خلال استضافته في برنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أمس الجمعة، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه ظهرت فتاوى لا يجوز أن تكون في هذا الزمن، وحاولت غزو الساحة الفكرية، وإتهام باقي الساحات بأنها على خطأ، وهذا منهج خاطئ، لافتا إلى أنه يجب الاستقرار الفكري في مجال الفقه حتى يستقر المجتمع.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الفتوى تعتمد على التكوين العلمي، والذي يشمل التأهيل الإفتائي أو الدعوي، لافتا إلى أن الفتوى صنعة كما أوضح المالكية، ولا بد من التأهيل الدقيق على يد شيوخ علم ومتخصص في الإفتاء؛ لكي يستطيع الشخص تقديم فتوى.

ماهية فقه الدولة المدنية التي تشمل الحفاظ على عدة أمور

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن فقه الدولة المدنية يشمل المحافظة على الدولة الوطنية والدفاع عنها باستماتة، وتمركز هذا التراب في قلوب الناس؛ لأن الحب الوطن جزء من الإيمان ولا يتناقض معه.

وأشار المفتي إلى أنه ظهر فكر الاستيلاء من جانب الجماعات المتشددة، واستحوذت على بعض المصطلحات، مثل الجهاد، والذي اختصر في القتال فقط، لافتا إلى أنه مصطلح بنائي في الأساس، عندما قال النبي محمد: عدنا من الجهاد الأصغر وهو الحرب إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد الحياة والنفس، مؤكدا أن هناك جماعات سرقت مفهوم الجهاد وحصرته في القتال، مشددا على أنه من اختصاص الأمة بإجماع الأمة.

يذكر أن الدكتور شوقي علام انتخب في 11 فبراير عام 2013، في اقتراع سري ليفوز بالمنصب، بعد اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأصبح أول مفتي منتخب بعد تعدلات قانون الأزهر.