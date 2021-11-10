ضبط 9047 شخصا لعدم ارتداء الكمامة.. وعرض 34 آخرين على النيابة رفضوا سداد الغرامة

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9047 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9047 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9013 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تغريم المحال غير الملتزمة بقرار الغلق

تحرير 947 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 223 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1375 أرجيلة.