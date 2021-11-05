ضبط 9058 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

عرض 41 شخصًا على النيابة

ضبط 9058 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9017 شخصًا، فيما عُرض 41 شخصًا على النيابة، رفضوا سداد غرامة الكمامة المقررة.

تحرير 947 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 253 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1397 أرجيلة.