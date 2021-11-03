ضبط 8748 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 8748 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 8748 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8703 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1054 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 275 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1690 أرجيلة.