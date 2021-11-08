ضبط 9041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تحرير 980 محضرًا لمحلات مخالفة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9000 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 980 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 257 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1542 أرجيلة.