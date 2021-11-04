ضبط 9338 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبطت الأجهزة الأمنية 9338 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9301 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. كما جرى تحرير 979 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجرى ضبط 253 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1577 أرجيلة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

اتخاذ الإجراءات القانوية حيال المخالفين

وجرى ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.