8 شروط للتطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا في أمريكا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها عند الشروع في إعطاء الجرعة الثالثة «المعززة» من لقاح كورونا من اللقاحات التي تم الموافقة عليها رسميا لإعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات «موديرنا وجونسون آند جونسون»، مع إمكانية التبديل بينهم وأخذ أي جرعة معززة من اللقاحات التي تم الموافقة عليها.

شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة جانيت وودكوك، مفوضة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنهم يعطون تسهيلا كبيرا حول تطعيم الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، وذلك لدورنا في الالتزام بمكافحة وباء كورونا، بعد أن أظهرت التجارب وأكدت النتائج على أن التطعيم خير وسيلة لتفادي فيروس كورونا في ظل استمرار الجائحة.

الفئات التي يحق لها الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ووضعت اللجنة الخاصة بالتحصينات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع هيئة الدواء الأمريكية مجموعة من الضوابط لعملية تلقي الجرعات المعززة، وإعطاء الجرعة الثالثة الفئات المحقة لهذه الجرعة حتى يتثني تطعيم العديد من البشر حول العالم.

- الأفراد الذين تلقوا جرعتين كاملتين من لقاح موديرنا يمكنهم التطعيم بجرعة ثالثة معززة من أي لقاح كورونا في حالة أخذ الجرعة الثالثة.

- مرور ما يزيد عن 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية وقبل تلقي الجرعة الثالثة.

- لابد أن يتجاوز عمر الشخص الذي يرغب في أخذ الجرعة الثالثة الـ65 عاما.

- عمر الشخص الذي يكون أقل من 65 لكن معرض لخطر كبير للإصابة لوجود حالة صحية خاصة.

- هناك بعض الاستثناءات للأشخاص من هم أقل من 65 عاما، ويعيشون في بيئة خطرة مهددة بتفشي الوباء.

- الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون يمكنهم تلقي جرعة ثانية من أي لقاح فيروس كورونا.

- في حالة أخذ جرعة ثانية بجانب الجرعة الأولى للقاح جونسون لابد من مرور شهرين على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح جونسون.

- مسموح بجرعة إضافية للأشخاص من هم فوق 18 عاما ولديهم ضعف شديد في جهاز المناعة.