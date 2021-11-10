التعليم تفحص اختبار ديسمبر لـ4 ابتدائي لقياس التزام المعلم بـ«التقييم»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة ستفحص اختبار أول ديسمبر المقبل للصف الرابع الابتدائي، لقياس مدى التزام المعلمين بطريقة التقييم الجديدة التي جرى إقرارها في امتحانات الصف الرابع، والتي تعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين على غرار الطريقة التقليدية القديمة.

فحص الاختبار يستهدف معرفة مدى استيعاب المعلمين للمواد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ فحص الاختبار يستهدف معرفة مدى استيعاب معلم كل مادة، لما خضع له من تدريبات على أيدي متخصصين، شرحوا لهم هدف التطوير في الصف الرابع، وكيف يكون تقييم، وكيف تتم صياغة الأسئلة بالطريقة الحديثة، بعيدا عن الأسئلة المباشرة التي تقيس الحفظ.

وضع اختبارات ديسمبر على أيدي المعلمين

ولفت المصدر إلى أنّ المعلمين هم الذين سيضعون اختبار شهر ديسمبر، بعد دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر معا، وبالتالي فالامتحان سيظهر بشكل واضح إلى أي درجة يتحرك المعلمون في الاتجاه الصحيح، أو أنّ هناك خللا يمكن علاجه في طريقة وضع الامتحانات الشهرية، وكل ذلك بعد قياس تجربة ديسمبر المقبل.

معالجة أي خلل في طريقة الامتحان الشهري بعد قياس تجربة ديسمبر

وأضاف المصدر، أنّه من الطبيعي أن تكون هناك هفوات في طريق الأسئلة، باعتبار أنّ التجربة ما زالت حديثة، لذلك يمثل اختبار ديسمبر النقطة الفاصلة التي يمكن أن تحدد منها الوزارة، نسبة المعلمين الذين استوعبوا التغيير ومتطلباته، والنسبة التي ما زالت بحاجة لمزيد من التدريب والتوجيه لتطبيق تجربة النظام الجديد في الصف الرابع الابتدائي بالشكل الأمثل.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى دمج الاختبار الأول والثاني ليكون نهاية نوفمبر وأول ديسمبر، والاختبار الأخير يكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.