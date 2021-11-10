شوقي ينفي تعطيل الدراسة وإضافة الكيمياء والفيزياء لمناهج 4 ابتدائي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة حول تعطيل الدراسة، وإضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

إثارة البلبلة كل يوم وكل ساعة

وكتب وزير التعليم عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «تتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا ولعلنا نفطن جميعا أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء».

وأكد وزير التعليم، «لا أساس لهذا من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل إشاعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد، ولا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أي نوع».

منهج الصف الرابع الابتدائي فلسفته مختلفة

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يدور حول «منهج رابعة ابتدائي» أنه مختلف وله نوعين من التقييم، الأول يشمل متابعة المدرس للطالب، والثاني امتحان مدته 20 دقيقة.

الوزارة تحاول تخليص الأطفال من القلق من الامتحان

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحاول تخليص الأطفال من القلق الذي يحدث عند ذكر كلمة امتحان، لأن أولياء الأمور والأولاد لديهم فكرة راسخة من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، ولكن التعليم الحالي معتمد على الفهم والنقد.

وزارة التعليم تصدر من حين لآخر بيان توضح فيه آليات تدريس المنهج

وبدورها تصدر وزارة التعليم من حين لآخر بيان توضح فيه آليات تدريس المنهج الجديد وطرق التقييم وشكل الامتحانات، كما تقدم نصائح لأولياء الأمور والطلاب من أجل الوصول لأفضل تطبيق للمنهج الجديد، وتقوم أيضًا بشرح هذه المناهج الجديدة من خلال المنصات والبرامج التعليمية المختلفة الخاصة بالوزارة.