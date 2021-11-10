108076 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24328 طنا، تشمل 2578 طن رمل، و21750 طن سوبر فوسفات.

59355 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد في ميناء دمياط من البضائع العامة 59355 طنا، تشمل 1096 طن خشب زان، و3773 طن أبلاكاش، و14000 طن سلاج، و4193 طن ذرة، و24500 طن فول صويا، و3293 طن كلوريد ايثيلين، و8500 طن خردة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر في الميناء من الحاويات 24 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وأعشاب وفول وفول سوداني ولب وينسون وبردقوش وسمسم وليمون وبصل وحبة البركة)، وفواكه (رمان وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وفرنسا والهند ومالطا وأمريكا وسلوفينيا ونيوزلاندا وسنغافورة وسريلانكا واليونان وإنجلترا وكرواتيا وألمانيا.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

وبلغ عدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108076 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106249 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2684 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4129 شاحنة.