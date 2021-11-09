تعليم دمياط تشدد على الإجراءات الاحترازية وتسليم الكتب لغير القادرين

تفقد اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة عباس زاهر الابتدائية المشتركة ومدرسة عباس زاهر الإعدادية المشتركة التابعتان لإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

تعليم دمياط تشدد المسح الحراري للطلاب

وناقش «خلف» في جولته، التلاميذ علميا للوقوف على المستوى العلمي وخلال الجولة وجه بعض التعليمات بشأن ضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسؤول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة.

برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة

كما أصدر الدكتور خالد خلف، عدة تكليفات لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، أهمها تكليف موجهي الصفوف الأولى بمتابعة المدرسة وعمل برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة على أن يوافي بتقرير خلال شهر من تاريخه عن تحسن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وتكليف التطوير التكنولوجي بمتابعة المدرسة وتفعيل معمل مناهل المعرفة واستفادة الطلاب منه بصفة مستمرة.

المشاركة المجتمعية في دفع المصروفات لغير القادرين

وشدد وكيل الوزارة على تكليف توجيه التربية الاجتماعية بمتابعة موقف تسليم الكتب المدرسية والتواصل مع مجلس الأمناء للتنسيق والمشاركة المجتمعية في دفع المصروفات لغير القادرين والتنبيه على جميع مدارس المحافظة ببدأ الجدول الخاص بالمعامل «علوم، وتطوير تكنولوجي، والحاسب الآلي» من الحصة الأولى.