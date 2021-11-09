ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة وناقلة عملاقة للغاز المسال

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة متنوعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما استقبل الميناء ناقلة عملاقة للغاز المسال، ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 متراً، وبعرض 46 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

رفع درجة الاستعداد حتى مغادرة سفينة الغاز المسال بأمان

وقد تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عملية دخول الناقلة العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط 15935 طناً، تشمل 2300 طن رمل، و13635 طن سوبر فوسفات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61213 طناً، تشمل 1259 طن خشب زان، و422 طن أبلاكاش، و14500 طن سلاج، و10000 طن ذرة، و22000 طن فول صويا، و3800 طن كلوريد إيثلين، و9232 طن خردة.

تداول 100 حاوية مكافئة بحركة الصادر و346 وارد

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 100 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وفاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وورق عنب وفول أخضر وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول وفول سودانى وسمسم وليمون وبصل وحبة البركة)، وفواكه (رمان وبلح وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والأردن وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وهونج كونج وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 188 حاوية مكافئة.

117292 طن قمح رصيد صومعة القطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 117292 طن قمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112405 طناً، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1330 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4375 شاحنة.