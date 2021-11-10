رابطة مالكي التكاتك: ستختفي بنسبة 100% في المدن والمراكز

قال صبري عبده جاد، مستشار الرابطة العامة لمالكي التكاتك في مصر، تعقيبا على قرار الحكومة بمنع استيراد قطع غيار الـ«توك توك» مثل (القاعدة والشاسيه والمحرك)، أن هناك توجها بتصنيع تلك القطع محليا، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك بعض القطع تصنع محليا مثل سلك الفرامل، واكسسوارات الـ«توك توك»، بجانب العجلات، كما أن هناك بعض أصحاب التكاتك بالمدن توجه إلى استبداله بالـ«مينى فان».

عبده: الـ«توك توك» سيختفي بنسبة 100%

وأوضح «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتي الآن لا توجد قاعدة بيانات رسمية لعدد التكاتك العاملة في مصر، ولكن يوجد نحو 5 ملايين و400 ألف «توك توك»، مرخص منها 255 ألف فقط، منوها إلى أن الـ«توك توك» خلال السنوات المقبلة سيختفي بنسبة 100% في كل من المدن والمراكز، ويرجع ذلك إلى تفضيل سكان تلك المناطق لركوب التـ«ميني فان» بدلا من الـ«توك توك»، ولكنه سوف يظل مستخدما في القري.

وشدد على ضرورة وجود قوانين وقرارات ملزمة لسائقي الـ«توك توك» ومالكيه، بالإضافة إلى تقنين أوضاع سائقي التكاتك، لافتًا إلى أن سائقي الـ«توك توك» يجب أن يتمتعوا ببعض المواصفات مثل خلو السجل الأمني من الجرائم وحصولهم على فيش وتشبيه وألا تقل أعمارهم عن 18 عاما وأن يخضعوا لتحليل المخدرات.

عبده: الـ«توك توك» سبب في وقوع جرائم عديدة

وأكد «عبده» أن الـ«توك توك» كان سبب وقوع الجرائم في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه لا بد من إجراء تحليل المخدرات على سائقي التكاتك بصورة دورية، للحد من وقوع أي جرائم.

وفي وقت سابق، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات الثلاثية، وهو ما يعني وقف استيراد الـ«توك توك»، ليشمل القرار الأجزاء الآتية؛ القاعدة والشاسيه والمحرك، كما شكلت وزارة التجارة والصناعة في مارس 2021، لجنة لإعداد مشروع إحلال الـ«توك توك» واستبداله بسيارات «فان».