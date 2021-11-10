«تعليم دمياط» تبحث آليات سد العجز بالمدارس: «هدفنا الطالب»

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعاً موسعاً مع موجهي عموم ورؤساء الأقسام بالتعليم الفني، قبل قليل، بحضور محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، لبحث معدلات العجز والزيادة في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

بحث آليات النقل والندب لسد عجز المدرسين

وناقش وكيل تعليم دمياط، اليوم الأربعاء، معدلات العجز والزيادة في المدارس والإدارات التعليمية، وآليات النقل والندب لسد العجز، مؤكداً على الجميع أن أي زيادة سوف يتم توزيعها مرة أخرى على المدارس التي بها عجز، حتى لو قام مديرو المدارس ورؤساء الأقسام بالعمل داخل الفصول.

تعليم دمياط: «الأساس في عملنا الطالب»

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن «الأساس في عملنا هو الطالب، ولابد وأن يحصل على حقه من التعليم، الذي يأتي من أجله إلى المدرسة، ولا أستطيع تحمل مسؤولية ذلك الطالب أمام الله سبحانه وتعالى».

التعليم الفني يحظى باهتمام الرئيس

وأوضح وكيل تعليم دمياط أن التعليم الفني يحظى باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في تحديد عدة ركائز لتحويل المناهج الدراسية في التعلیم الفني، إلى مناھج قائمة على منھجیة الجدارات، والعمل على تطویرھا للتعرف على المھارات والمعارف والسلوكيات التي یجب أن یكتسبھا خریج التعليم الفني، حتى یتمكن من تلبیة احتیاجات سوق العمل.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على أهمية تطوير التعليم الفني، وأن يكون في الصفوف الأولى من قاطرة التنمية الحديثة، وتابع بقوله: «لن ندخر للعمل على ذلك جهداً».

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالعمل على تحديث وتطوير التعليم الفني، باعتبار أنه يشكل قاطرة التنمية في المجتمع المصري.