تأجيل محاكمة الخادمة وزوجها المتهمين بسرقة نادية الجندي لـ14نوفمبر

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة خادمة وزوجها؛ لاتهامهما بسرقة مجوهرات الفنانه نادية الجندي، إلى جلسة 14 نوفمبر الجاري.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات الفنانة نادية الجندي.

خاتمان من الماس وساعة ذهب

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى «ز» سرقت مصوغات ذهبية عبارة عن خاتمين من الماس وساعة ذهب، بمساعدة شريكها «م»، ولاذا بالفرار إلى الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

الخادمة وراء سرقة المصوغات

وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.

وتوصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.