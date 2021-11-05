خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية

في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من المواطنين إلى موقف فقدان بطاقة التموين الخاصة بهم، خصوصا عندما يتوجه إلى التاجر الذي يحصل منه على حصته الشهرية من التموين، ما يجعله يلجأ إلى استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين خاصته، حتى يستطيع الحصول على حصته في الشهر التالي، وتوفر منصة مصر الرقمية للمواطنين فرصة استخراج بدل فاقد من بطاقة التموين إلكترونيا من المنزل حال فقدانها، للتسهيل على المواطنين إنهاء الإجراءات دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب التموين التابع له المواطن.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج بدل الفاقد من بطاقة التموين إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج البطاقة

- يقوم المواطن الراغب في استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية بالدخول لـ منصة مصر الرقمية من هنــا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في استخراج بدل فاقد من بطاقة التموين باختيار «خدمات التموين»، والموجودة أعلى الصفحة.

- تظهر أمام المواطن عدد من الخدمات التموينية المتاح للمواطن إجراءها عبر منصة مصر الرقمية، ثم يقوم باختيار «إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «ابدأ الخدمة»، لتظهر أمام المواطن البيانات التموينية الخاصة بالمواطن، بالإضافة إلى بيانات المستفيدين.

- ثم بعد ذلك يتم الموافقة على الشروط والأحكام والتي تنص على أن ألا تنطبق شروط الاستبعاد على صاحب البطاقة التموينية، ثم يقوم بالضغط على التالي.

- ثم يقوم الراغب في استخراج بدل الفاقد للبطاقة التموينية بالاختيار بين كيفية استلام البطاقة التموينية بين خيارين وهم «الشحن إلى عنواني أو استلامها من أقرب مكتب تموين».

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال عدد من البيانات والتي تتضمن «المحافظة، رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى».

- ثم بعد ذلك يتم اختيار طريقة سداد إجراء الخدمة، سواء كانت بالبطاقة الائتمانية أو شبكات شركات التحصيل.

- وبعد الانتهاء من اختيار طريقة الدفع، يقوم المواطن بالضغط على «إنهاء» ليتم تسجل طلبه.