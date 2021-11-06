خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية: كتابة رقم المصنع بالبطاقة الشخصية

تعتبر خطوة التسجيل في بوابة مصر الرقمية، هي الخطوة الأساسية للحصول على الخدمات الحكومية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل خدمات حكومية في عدة مجالات منها التموين والتوثيق والشهر العقاري والرخص والمركبات.

وتتخلص خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية، عدة خطوات ملزمة على المواطن الذي يرغب في الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الشروط المعلنة على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2. اختيار أيقونة إنشاء حساب للتسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبمجرد استكمال هذه الخطوات يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

11 خدمة حكومية على بوابة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات الحكومية المقدمة على بوابة مصر الرقمية، 11 خدمة مختلفة وهي: «الأحوال المدنية، التموين، التوثيق، مركباتي، الشهر العقاري، رخصي، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، وأخيرا التأمين الاجتماعي».

تدوين البيانات الشخصية عبر مصر الرقمية

وفيما يخص تدوين البيانات الشخصية من بطاقة الرقم القومي من أجل إتمام خطوات التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية، طمأنت بوابة مصر الرقمية المواطنين في نص رسالة تبثها باستمرار بأن جميع بيانات المواطنين التي يقوم المواطن بإدخالها هي بيانات مُؤمَّنة من خلال استخدام أحدث تقنيات الحماية للبيانات والمعلومات الشخصية.