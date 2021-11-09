«السياحة» تنظم رحلات للأطفال لقصري «البارون ومحمد علي» والأهرامات

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ثلاث رحلات توعوية لمجموعة من الفتيات والأطفال بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بعراقة حضارة بلادهم.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة الآثار لشئون التدريب، أن هذه الرحلات يتم تنظيمها ضمن سلسلة من الرحلات التوعوية والتثقيفية للشباب والأطفال بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن رحلة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تم تنظيمها لعدد 25 فتاة، وكان في استقبالهم بسمة سليم، مدير عام قصر البارون، وتم اصطحابهم في جولة بالقصر، استمعوا خلالها لشرح وافٍ عن مقتنيات وتاريخ بناء القصر وأعمال الترميم التي تمت به، بالإضافة إلى حضور ورشة عمل للرسم والتلوين.

الرحلات فرصة للتعرف على مجهودات الدولة للحفاظ على الآثار

وأعربت الفتيات خلال الزيارة عن إعجابهن بالقصر وما تم فيه من ترميم وتطوير، واصفين الرحلة بالفرصة الجيدة للتعرف على المجهودات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الآثار المصرية.

أما الرحلة الثانية فقد تم تنظيمها لمجموعة من الأطفال لقصر الأمير محمد علي بالمنيل، حيث قامت إدارة التربية المتحفية بالقصر باصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات القصر وتقديم شرح لتاريخه، كما قامت أمل عز العرب مدير العلاقات العامة لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالترحيب بالأطفال ومشاركتهم في الأنشطة التي تم تنظيمها لهم والتي تضمنت رسم وتلوين وقص ولصق.

زيارة أهرامات الجيزة وأبوالهول

كما تم تنظيم رحلة لـ 25 طفلا لزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استمعوا لشرح عن تاريخ المنطقة وطريقة بناء الأهرامات.

وخلال الرحلة أعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الرحلة، وبمشاهدة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، كما التقطوا الصور التذكارية.