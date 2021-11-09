السياحة: تخفيض درجة بعض الفنادق وإلغاء تراخيص أخرى بسبب تدني الخدمة

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، اليوم، إن أعمال لجان الرقابة والتفتيش، أسفرت عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وإصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد آخر من المنشآت الفندقية بالمحافظتين.

وجاء ذلك في إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria، وفي ضوء انتهاء الوزارة من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

تخفيض الدرجة السياحية لـ13 فندقا بجنوب سيناء

وأوضح أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لـ13 منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء؛ منها 2 تم تخفيضها من فئة الخمس نجوم إلى الأربع نجوم، و4 من فئة الأربع نجوم إلى الثلاث نجوم، و6 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، ومنشأة واحدة من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

بالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، أشار إلى أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لـ17 منشأة فندقية بها؛ منها 5 منشآت فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربع نجوم، و8 من فئة الأربع نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و2 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، و2 من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأكد «العاصي»، أن جميع المنشآت الفندقية التي تم تخفيض الدرجة السياحية لها، سبق وأن تم توجيه أكثر من إخطار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور، ولكنها لم تستجب، ما أدى إلى تدني المستوى السياحي والصحي لها وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها.

إلغاء ترخيص 14 فندقا

كما أشار مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أنه تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ7 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء، و7 بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها، وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها وتلافي كافة الملاحظات.

وأوضح مساعد وزير السياحة، أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، التي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية؛ بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.