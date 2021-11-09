السياحة تروج لسانت كاترين باحتفالية «ملتقى الأديان» 9 ديسمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار عن أن الوزارة تضع حاليا اللمسات النهائية لاحتفالية التجلي الأعظم «ملتقى الاديان» التى ستقام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يوم 9 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن تلك الاحتفالية توصل رسالة سلام للعالم ودعوة للتعايش بين الأديان السماوية، إذ تضم جبال سانت كاترين المعالم الإسلامية والمسيحية واليهودية فى مكان واحد فى تعايش بين الأديان السماوية الـ 3.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن تلك الاحتفالية سيحضرها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فضلا عن عدد من الوزراء والمسؤولين الاخرين، وعدد من السفراء الأجانب بمصر، موضحا ان التجلي الأعظم فرصة جيدة للترويج السياحي لمدينة سانت كاترين بشكل خاص وللمدن السياحية بجنوب سيناء بشكل عام.

سانت كاترين تحتضن الأديان السماوية الـ 3

وأوضح المصدر أن مدينة سانت كاترين تتعانق فيها رموز الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، وهى مناسبة للسياح الروحانيين كون المدينة تحتضن دير سانت كاترين والتى تتواجد بين جنباته كنيسة التجلي التي يوجد بها رفات القديسة كاترين، وأيضا المسجد الذى يعود بناؤه إلى العصر الفاطمي، وشجرة العليقة التي ناجى عندها نبي الله موسى ربه، لافتا إلى أن المدينة مجمع أديان حقيقي.

المدينة تضم الأنماط السياحية

وأشار المصدر إلى أن سانت كاترين مدينة تضم مختلف الأنماط السياحية، فإلى جانب السياحة الدينية توجد بها السياحة الرياضية كتسلق الجبال والسفاري، فضلا عن درب سيناء للمشي الطويل الذي يمر بجبل سانت كاترين، وهو أول درب مشي طويل في مصر، وأحد دروب المشي السياحية.

يشار إلى أن وزارة السياحة تنظم تلك الاحتفالية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء للترويج لمدينة سانت كاترين في إطار مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، وذلك لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية للمدينة التي تعتبر أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي.