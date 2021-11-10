«أهل الخير» يسددون مصروفات 2359 طالباً من غير القادرين بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، الانتهاء من الدفع الإلكتروني للمصروفات المدرسية لعدد 2359 طالباً من غير القادرين، الذين جرى حصرهم من خلال مديرية التربية والتعليم، وجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً حتى مدينة السلوم غرباً وسيوة جنوباً.

مراجعة كشوف مصرفات تلاميذ مدارس مطروح

وقال محافظ مطروح، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة انتهت من عملية مراجعة جميع كشوف أسماء الطلاب غير القادرين بكل إدارة تعليمية على حدة، لمتابعة الدفع الإلكتروني عنهم، من المحافظة، لصالح وزارة التربية والتعليم.

جهود مجتمعية لدفع مصروفات تلاميذ مدارس مطروح

ووجه محافظ مطروح الشكر إلى جهود المشاركة المجتمعية، وجهود رجال الأعمال، وجميع المشاركين من أهالي مطروح، فى رفع العبء عن أبناء مطروح من تلاميذ المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والعمل على التخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة والمستحقين، والتيسير عليهم، لانتظامهم بالدراسة وتحصيل العلم.

كما وجه مديري الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس المدن والمراكز، بالمتابعة والتأكد من تسليم الكتب لهؤلاء الطلاب في جميع مدارس المحافظة بالقطاعات والإدارات التعليمية المختلفة.

وأكد محافظ مطروح على أهمية استمرار روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء وأهالي محافظة مطروح، والدور البارز الذى يقوم به المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة الحكومية.

وقرر محافظ مطروح، في وقت سابق، تشكيل لجنة لحصر جميع التلاميذ في مدارس المحافظة من غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، ورفع كشوفات بأسمائهم من التربية والتعليم للمحافظة، للعمل على السداد ودفع المصروفات عنهم، وقرر تسليم الكتب لجميع الطلاب، وعدم ربطها بسداد المصروفات في المدارس.