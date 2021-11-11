حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج الجوزاء أنه دقيق الملاحظة، وحساس وعاطفي، كما أنه يتميز بأنه شخصية اجتماعية وأيضا يحب الموسيقى، حيث يتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج ومن بينها مولود هذا البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر لثلاثة أيام.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.