حظك اليوم الأربعاء 12-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى اثني عشر برجًا، منها برج الجدي والدلو والحوت، وتُوضع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي أو هوائي أو مائي أو ناري، وقد ارتبط علم الفلك قديمًا بالتنجيم، وهو أحد العلوم القديمة المتخصصة في دراسة الأجرام السماوية المختلفة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم برج الحمل 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 10-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم برج الثور 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

حظك اليوم برج السرطان 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم لاعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك واهتم بحماية حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع الأهل والأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وتحسن تنظيم جهودك وطاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب ما زالت تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم برج الميزان 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج العقرب 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب المواجهات العنيفة، وحاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم برج القوس 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في اختياركلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك، ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 10-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك إصرارا ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم برج الدلو 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 10-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ وعطارد في منزل الحظ ويمدك ذلك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية، فقط لا تعلن خططك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 10-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، فقط ينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.