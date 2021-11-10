التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بنظام «الحصة» لسد العجز

أعلن عدد من المديريات التعليمية فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة لعدد من التخصصات لسد العجز بالمدارس، وذلك بعد مرور شهر على بدء الدراسة في العام الدراسي الحالي 2021-2022، طبقاً للكتاب الدوري 26 الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتصريح لحملة المؤهلات العليا من التربية والمعلمين المحالين للمعاش من الراغبين بالعمل بمهنة التدريس بنظام الحصة لسد العجز، دون تحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية.

شروط التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز

وأصدرت المديريات التعليمية خطاباً للمديريات التعليمية بشروط التقدم للعمل بنظام الحصة بالمدارس لسد العجز في التخصصات المطلوبة وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

- ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي يرغب العمل بها حتى الدرجة الثانية.

التقديم بالإدارات التعليمية ومراعاة التوزيع الجغرافي

- أن يكون التشغيل وفقا للعجز بالتخصصات والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي.

- يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات.

- تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات للمتقدمين.

- يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات مستوفاة الشروط لمدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه ويرخص للتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة ومعتمد من مدير الإدارة التي يتبعها المتطوع بعد اجتياز المقابلة من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة.