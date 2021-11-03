مصدر: رفع نصاب المعلم بالإعدادية والثانوية لـ30 حصة أسبوعيا لسد العجز

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض المديريات التعليمية لجأت لرفع نصاب المعلمين في بعض التخصصات لـ30 حصة، لمعالجة سد العجز في معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية في بعض المديريات، طبقا للإحصاء الوارد من الإدارات التعليمية بالمديريات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم رفع نصاب المدرس لـ30 حصة أسبوعيا، مع صرف أجر الحصص الزائدة عن النصاب القانوني طبقا لقانون 155 لسنة 2017.

صرف أجر عن الحصص الزائدة عن النصاب القانوني

ولفت المصدر، إلى أنه يُسمح برفع النصاب القانوني لسد العجز القائم ولصالح العملية التعليمية، على أن يتم الصرف من ميزانية الإدارات التعليمية بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة عام 2021 / 2022، وذلك وفق الضوابط واللوائح.

إيقاف النقل والندب نهائيا بين المعلمين لسد العجز

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تعليمات المديريات التعليمية لسد العجز بالمدارس، وهي كالتالي:

- تحديث قاعدة بيانات العجز والزيادة للمعلمين بجميع الإدارات التعليمية، وموافاة المديريات بآخر وضع حتى تاريخه.

- منع الندب الجزئي، وفي الحالات القصوى التي يقبل فيها لابد من توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني (الجدول كاملاً) بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان.

- إيقاف النقل والندب نهائيا، وتحت أي ظروف بدءاً من أول نوفمبر المقبل، ولا يتم النظر في الطلبات التي ترد من كل الجهات بعد هذا التاريخ، ولكن يتم بحث الحالة بدءا من العام الذي يليه.

- التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازات سواء كانت بالداخل أو الخارج وعدم الإقامه بالعمل إلا بعد موافقة التوجيه العام المختص بالمديرية.

- إيقاف إجازات النصف أجر لمعلمي جميع المواد الدراسية التي بها عجز كما يتم التنبيه على مسئول الإجازات بعدم قبول الإجازة التي يكتب عليها من قبل التوجيه يوجد عجز شديد بالمادة.