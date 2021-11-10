الإفتاء توضح دعاء قبل النوم: 5 عادات كان يفعلها «النبي» عند دخول فراشه

يبحث الكثيرون على على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء قبل النوم، الذي يغفر الذنوب ويذهب الخطايا ويدخل الجنة، وفي هذه السطور نوضح دعاء قبل النوم الوارد عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ بحسب ما نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية.

صيغة دعاء قبل النوم

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن رسول الله أوصى المسلمين بأن يقوموا بالـ دعاء قبل النوم إذا دخلوا لفراشهم من أجل النوم، وذلك بعد أن يتوضأ المسلم كما يتوضأ للصلاةِ، وينام على شِقِّه الأيمنِ، حتي إذا مات من ليلتِه يكون علي طهارة على الفطرةِ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال «باسمك أموت وأحيا، باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ» وإذا قام قال «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور».

سنن قبل النوم كان يفعلها النبي

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن هناك سنن أوصى بها رسول الله على المسلم أن يفعلها ومنها دعاء قبل النوم، والنوم على وضوء، وأن ينفض الفراش، والنوم على الشق الأيمن، وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقراءة سورة «الكافرون»، ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ آية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، والتكبير والتسبيح عند المنام، وترديد دعاء قبل النوم.

أذكار ودعاء قبل النوم

وكان مركز الأزهر للفتوى، قد بين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كان حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم على أذكار الصباح والمساء ودعاء قبل النوم، ودعا الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعند السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل.