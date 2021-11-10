مميزات ومخاطر الكبسولة المبرمجة.. تقلل الوزن كيلو جرام دون «دايت»

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، بمستشفى جامعة القاهرة، إن الكبسولة المبرمجة من أحدث الوسائل المستخدمة في إنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة بوسيلة غير جراحية، وذلك في ظل الانطلاقة التكنولوجية التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة والحصول على حلول بديلة للتخلص من زيادة الوزن في مدة زمنية قصيرة، وظهرت الكبسولة المبرمجة التي تستطيع إنقاص من خمسة عشرة إلى عشرين كيلو جراما خلال فترة استخدامها.

تفاصيل الكبسولة المبرمجة

وأضافت لـ«الوطن» أن الكبسولة المبرمجة مجرد وسيلة تستخدم لإنقاص الوزن، ولا تحتاج لأي تدخل جراحي من أي نوع أو حتى استخدام التخدير، فالأمر ببساطة هو أن هذه الكبسولة تملأ بسائل معين من خلال أنبوبة رفيعة متصلة بها، وبعد انتفاخ الكبسولة بهذا السائل ينفصل صمام الأنبوبة المرتبطة بها (القسطرة) ثم تظل الكبسولة بنفسها داخل الجسم بعد ابتلاعها.

وتابعت أن عمل الكبسولة يكون داخل المعدة، إذ تتخذ شكل بالون بالمعدة تقريبا، ويسبب انتفاخ الكبسولة شغل حيز كبير من المعدة ليخلق ذلك شعورا ثابتا بامتلاء معدة الإنسان ما يقلل بذلك كميات الطعام التي يرغب في الحصول عليه، وتظل لمدة أربع شهور ثم تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ويتخلص الجسم منها تلقائيا بعد أربع شهور.

تعرف على شروط استخدام الكبسولة المبرمجة

وأوضحت استشاري التغذية، أن هناك مجموعة من الشروط اللازمة لاستخدام الكبسولة المبرمجة، فإذا كان وزن الشخص الذي يرغب في استخدامها زائدا عن الوزن المثالي بـ15 إلى 20 كيلو، وإذا كان وزن الشخص زائد عن الوزن المثالي بأكثر من 20 كيلو جراما بشكل كبير فلا ينصح بالكبسولة المبرمجة لأنها لن تعطي النتائج المتوقعة منها، ويمكن أن يستخدمها كبار السن والصغار لأنها تؤخذ دون تدخل جراحي، لا يستحب إعطاءها للأشخاص الذين يعانون من التهاب بالمعدة.

وأكدت أن هناك العديد من المميزات التي تتسم بها الكبسولة المبرمجة، مثل:

- إجراء عملية الكبسولة المبرمجة بشكل سلس وسريع ودون أي تدخل جراحي.

-لا تحتاج الكبسولة الذكية لإعطاء المريض أي مخد، والعملية بسيطة للغاية، وتستمر مدة تواجد الكبسولة الذكية لمدة 4 أشهر.

- يتم متابعة انخفاض الوزن بطريقة مستمرة عبر الميزان الذي يوجد مع الكبسولة.

مخاطر وأضرار الكبسولة المبرمجة

وتابعت أنه كعادة أي عملية طبية تصاحبها آثار جانبية ينبغي أن نتحدث عن أضرار الكبسولة الذكية المبرمجة عن بعض الآثار الجانبية فتعرف بأنها نادرة وهي كالآتي:

- بعض الآلام المؤقتة بالمعدة.

- احتمالية الإصابة بقرحة المعدة.

- يحدث بشكل نادر تسرب للسائل من الكبسولة مما يسبب انسدادًا للأمعاء.

-الارتجاع.