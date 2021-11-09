«الصحة» تناشد المواطنين بضرورة الاستفادة من مبادرات العلاج المجاني

ناشدت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»، المواطنين بضرورة الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها مبادرات الصحة العامة والمنتشرة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من «الكشف، والعلاج والمتابعة»، وأن كل هذه الخدمات بصورة مجانية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرات الحفاظ على صحة 100 مليون شخص.

مصر أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي

وأضافت «الصحة»، عبر صفحتها، أنه تم القضاء على «فيروس سي» بفضل الجهود المبذولة من الوزارة وفقا لتوجيه القيادات السياسية للقضاء على الأمراض السارية والمزمنة وكذلك الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة» وبهذه الجملة إعلان مصر دولة خالية من فيروس سي، لتصبح أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي.

وتابعت الوزارة، أن مصر نالت إشادات من مختلف منظمات الصحة في دول العالم وكذلك منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات والمؤسسات المعنية بملف الصحة في مختلف البلدان على هذا الإنجاز، مطالبة المواطنين بالاستجابة للمبادرات التي تطلقها منظمة الصحة المصرية في الفترة الحالية وفقا لأجندة وخطط الدولة لرؤية 2030.

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

وحددت وزارة الصحة، في بيان لها، عن المبادرات التي تطلقها في الوقت الحالي من أجل الكشف عن الأمراض المزمنة وكذلك الكشف والفحص عن بعض الأمراض التي تسعى الوزارة في القضاء عليها على غرار القضاء على فيروس سي، وتمثلت هذه المبادرات في:

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.